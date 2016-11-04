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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 04 ноября 2016
Брентфорд
04.11.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
36'
С. Алуко
90'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Фулхэм
Желтая карточка
Л. Вибе
90'
+5
90'
Замена
Т. Рим
️️️️
С. Мэлони
90'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэрни
Пас отдал
К. Мартин
Желтая карточка
А. Бьелланд
87'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Д. Кларк
85'
Желтая карточка
Х. Дин
83'
78'
Замена
С. Паркер
️️️️
С. Алуко
Замена
Л. Вибе
️️️️
Р. Сойерс
72'
71'
Замена
Ф. Айите
️️️️
Л. Пиазон
Замена
С. Кайкай
️️️️
Д. МакИкран
63'
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Алуко
27'
Желтая карточка
К. МакДональд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ПП
14
Роман Сойерс
ЛФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
36
Джош Кларк
РФ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Стефан Йохансен
АП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
6
Дин
2
Колен
15
Иган
6
Бьелланд
16
МакИкран
18
Вудс
23
Йеннарис
14
Сойерс
25
Хоган
36
Кларк
4-3-2-1
27
Баттон
2
Фредерикс
6
Сигурдссон
26
Калас
2
Мэлони
10
Кэрни
14
Алуко
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
18
Мартин
14
Сойерс
26
Вибе
26
Вибе
14
Сойерс
36
Кларк
33
Хофманн
33
Хофманн
36
Кларк
16
МакИкран
11
Кайкай
11
Кайкай
16
МакИкран
2
Мэлони
3
Рим
3
Рим
2
Мэлони
12
Пиазон
11
Айите
11
Айите
12
Пиазон
14
Алуко
8
Паркер
8
Паркер
14
Алуко
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Гриффин Парк
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