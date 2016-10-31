сентябрь 2016
октябрь 2016
США. МЛС 2016, 1/4 финала, первый матч
31 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
31 октября, понедельник
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 14 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 15 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
31 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
31 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
31 октября, понедельник
20:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 11 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 15 тур
Испания. Примера (2016/2017), 10 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 9 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур