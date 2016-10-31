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    Расписание матчей 31-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016, 1/4 финала, первый матч
    31 октября, понедельник
    00:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    02:00
    Торонто
    2:0
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    04:30
    Сиэтл
    3:0
    Даллас
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 14 тур
    31 октября, понедельник
    15:00
    Кубань-2
    2:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 15 тур
    31 октября, понедельник
    15:00
    Псков-747
    0:0
    ЦРФСО
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    16:00
    Динамо-2
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
    31 октября, понедельник
    17:00
    Оренбург
    1:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    19:30
    Рубин
    2:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    31 октября, понедельник
    20:00
    Кайсериспор
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    2:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    31 октября, понедельник
    20:30
    Панетоликос
    1:2
    ПАС
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 11 тур
    31 октября, понедельник
    21:00
    Удинезе
    2:2
    Торино
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    23:00
    Кальяри
    2:1
    Палермо
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 15 тур
    31 октября, понедельник
    21:00
    Орхус
    6:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 10 тур
    31 октября, понедельник
    22:45
    Депортиво
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 9 тур
    31 октября, понедельник
    23:00
    Шавиш
    1:1
    Фейренсе
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур
    31 октября, понедельник
    23:00
    Сток Сити
    3:1
    Суонси
    Матч завершен
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