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РПЛ 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 31 октября 2016
Оренбург
31.10.2016, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
62'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Гутор
90'
+1
Желтая карточка
Д. Андреев
89'
Замена
А. Кацалапов
️️️️
Д. Андреев
89'
84'
Замена
Е. Голенков
️️️️
С. Божин
71'
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
К. Паскуато
Замена
Д. Ефремов
️️️️
П. Нехайчик
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
Пас отдал
С. Бреев
62'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Померко
58'
45'
+1
Желтая карточка
А. Чочиев
33'
Желтая карточка
С. Божин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Крылья Советов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
4-2-3-1
30
Гутор
2
Полуяхтов
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
20
Померко
8
Афонин
33
Нехайчик
40
Благо
14
Коронов
90
Делькин
3-3-1-1-1
1
Лория
0
Таранов
47
Божин
30
Надсон
33
Ятченко
15
Цаллагов
23
Родич
89
Молло
11
Чочиев
8
Паскуато
33
Нехайчик
22
Ефремов
22
Ефремов
33
Нехайчик
15
Андреев
34
Кацалапов
34
Кацалапов
15
Андреев
20
Померко
23
Бреев
23
Бреев
20
Померко
47
Божин
69
Голенков
69
Голенков
47
Божин
8
Паскуато
10
Мбакогу
10
Мбакогу
8
Паскуато
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
9
Александр Руденко
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
6
Якуба Бамба
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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