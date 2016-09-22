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    Расписание матчей 22-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
    22 сентября, четверг
    11:00
    Чита
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    14:00
    Тамбов
    0:5
    Зенит
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    18:30
    Шинник
    0:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 10 тур
    22 сентября, четверг
    19:00
    Сендерийск
    1:0
    Оденсе
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    21:00
    Люнгбю
    1:0
    Брондбю
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    21:00
    Ольборг
    1:0
    Виборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    22 сентября, четверг
    20:45
    Лугано
    2:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 6 тур
    22 сентября, четверг
    21:00
    Жирона
    1:1
    Мирандес
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    21:00
    Райо Вальекано
    2:0
    Хетафе
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    21:00
    Реал Ов
    0:1
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    23:00
    Тенерифе
    0:0
    Мальорка
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 5 тур
    22 сентября, четверг
    21:00
    Депортиво
    1:2
    Леганес
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    21:00
    Осасуна
    1:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    22 сентября, четверг
    23:00
    Валенсия
    2:1
    Алавес
    Матч завершен
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