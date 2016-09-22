Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тамбов - Зенит
Тамбов - Зенит: обзор матча 22 сентября 2016
Тамбов
22.09.2016, четверг, 14:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Зенит
38'
Р. Мак
47'
О. Шатов
61'
А. Кокорин
72'
Л. Джорджевич
84'
Жулиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тамбов - Зенит
84'
ГОЛ! 0:5!
Жулиано
Пас отдал
Л. Джорджевич
Замена
Д. Каюмов
️️️️
С. Шевчук
83'
81'
Желтая карточка
А. Гасилин
Пенальти не реализован!
Д. Поярков
81'
73'
Замена
Жулиано
️️️️
Е. Чернов
72'
ГОЛ! 0:4!
Л. Джорджевич
Пас отдал
А. Гасилин
Замена
А. Часовских
️️️️
Д. Дорожкин
70'
68'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Кокорин
68'
Замена
А. Гасилин
️️️️
Р. Мак
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Кокорин
Пас отдал
О. Шатов
Желтая карточка
А. Дутов
57'
Замена
А. Дутов
️️️️
А. Аверьянов
51'
47'
ГОЛ! 0:2!
О. Шатов
Пас отдал
А. Кокорин
38'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Пас отдал
П. Могилевец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
11
Алексей Аверьянов
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
18
Илья Спицын
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-3-1
1
Гавиловский
22
Рыбин
4
Овсиенко
19
Михалев
55
Шляков
25
Поярков
30
Трусевич
70
Шевчук
11
Аверьянов
7
Чернышов
13
Дорожкин
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
13
Нету
6
Ломбертс
23
Чернов
8
Маурисио
28
Могилевец
4
Юсупов
27
Шатов
21
Мак
9
Кокорин
13
Дорожкин
15
Часовских
15
Часовских
13
Дорожкин
11
Аверьянов
66
Дутов
66
Дутов
11
Аверьянов
70
Шевчук
7
Каюмов
7
Каюмов
70
Шевчук
23
Чернов
20
Жулиано
20
Жулиано
23
Чернов
21
Мак
19
Гасилин
19
Гасилин
21
Мак
9
Кокорин
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Кокорин
Остались в запасе
Тамбов
Зенит
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
23
Егор Бабурин
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Тамбов - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Тамбов
Зенит
Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой»
00:53
3
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 23:34
17
Горшков пожаловался на привилегии для иностранцев в «Зените»
Вчера, 22:55
5
Семака назвали «двуличным» и «мерзким»: «Раньше был глыбой как футболист, а сейчас что?»
Вчера, 21:59
7
Гурцкая сказал, что будет с Глушенковым после невызова в сборную России
Вчера, 20:20
3
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Горшков: «Из «Зенита» уходил с широчайшей улыбкой»
00:53
3
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 23:34
17
Горшков пожаловался на привилегии для иностранцев в «Зените»
Вчера, 22:55
5
Семака назвали «двуличным» и «мерзким»: «Раньше был глыбой как футболист, а сейчас что?»
Вчера, 21:59
7
Гурцкая сказал, что будет с Глушенковым после невызова в сборную России
Вчера, 20:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+