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Расписание матчей 01-08-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июль 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
август 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
сентябрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 1 тур Таблица
1 августа, 19:30
Рубин
0 : 0
Амкар-Пермь
Завершен
1 августа, 19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
Завершен
Россия. ФНЛ (2016/2017), 5 тур Таблица
1 августа, 17:00
Спартак-2
3 : 2
Сокол
Завершен
Россия. Кубок (2016/2017), 1/64 финала Таблица
1 августа, 11:00
Сахалин
2 : 0
Завершен
1 августа, 13:00
Чита
5 : 2
Зенит
Завершен
1 августа, 15:00
Иртыш
0 : 2
Динамо Брл
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 1 тур Таблица
1 августа, 11:30
Рубин (мол)
2 : 2
Амкар (мол)
Завершен
США. МЛС 2016 Таблица
1 августа, 01:00
Даллас
2 : 0
Ванкувер Уайткепс
Завершен
1 августа, 01:30
Ди Си Юнайтед
1 : 1
Монреаль
Завершен
1 августа, 02:00
Филадельфия Юнион
1 : 2
Реал Солт-Лейк
Завершен
1 августа, 02:00
Чикаго Файр
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
1 августа, 02:30
Орландо Сити
3 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
1 августа, 02:30
Торонто
3 : 0
Коламбус
Завершен
1 августа, 04:00
Динамо Хьюстон
1 : 1
Сан-Хосе
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 17 тур Таблица
1 августа, 00:30
Америка Минейро
0 : 0
Гремио
Завершен
1 августа, 00:30
Ботафого
3 : 1
Палмейрас
Завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 3 тур Таблица
1 августа, 20:00
Ольборг
2 : 2
Оденсе
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 18 тур Таблица
1 августа, 20:00
Волеренга
3 : 0
Мольде
Завершен
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