Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2016
август 2016
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 1 тур
Рубин
0 : 0
Амкар-Пермь
Завершен
Краснодар
3 : 0
Томь
Завершен
Россия. ФНЛ (2016/2017), 5 тур
Спартак-2
3 : 2
Сокол
Завершен
Россия. Кубок (2016/2017), 1/64 финала
Сахалин
2 : 0
Завершен
Чита
5 : 2
Зенит
Завершен
Иртыш
0 : 2
Динамо Брл
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 1 тур
Рубин (мол)
2 : 2
Амкар (мол)
Завершен
США. МЛС 2016
Даллас
2 : 0
Ванкувер Уайткепс
Завершен
Ди Си Юнайтед
1 : 1
Монреаль
Завершен
Филадельфия Юнион
1 : 2
Реал Солт-Лейк
Завершен
Чикаго Файр
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Завершен
Орландо Сити
3 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
Торонто
3 : 0
Коламбус
Завершен
Динамо Хьюстон
1 : 1
Сан-Хосе
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 17 тур
Америка Минейро
0 : 0
Гремио
Завершен
Ботафого
3 : 1
Палмейрас
Завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 3 тур
Ольборг
2 : 2
Оденсе
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 18 тур
Волеренга
3 : 0
Мольде
Завершен