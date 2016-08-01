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РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 01 августа 2016
Рубин
01.08.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
А. Салугин
Замена
Р. Камболов
️️️️
М. Оздоев
86'
78'
Замена
С. Баланович
️️️️
А. Шиндер
71'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Чума
69'
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
Р. Рочина
️️️️
Саму
68'
66'
Замена
А. Милькович
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
Жонатас
️️️️
И. Ахметов
52'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
45'
Вторая желтая
М. Канунников
35'
Желтая карточка
М. Канунников
14'
12'
Желтая карточка
А. Чума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
14
Саму
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
20
Санчес
19
Устинов
61
Карадениз
14
Саму
97
Ахметов
21
Оздоев
10
Цакташ
99
Канунников
4-1-3-2
57
Селихов
11
Занев
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
5
Гол
20
Комолов
8
Огуде
13
Гиголаев
21
Чума
7
Шиндер
21
Оздоев
88
Камболов
88
Камболов
21
Оздоев
14
Саму
16
Рочина
16
Рочина
14
Саму
97
Ахметов
9
Жонатас
9
Жонатас
97
Ахметов
7
Шиндер
23
Баланович
23
Баланович
7
Шиндер
13
Гиголаев
2
Милькович
2
Милькович
13
Гиголаев
21
Чума
77
Салугин
77
Салугин
21
Чума
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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