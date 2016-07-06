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    Расписание матчей 06-07-2016

    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2016/2017), 1 раунд, ответный матч
    6 июля, среда
    18:45
    Инфонет
    2:4
    Хартс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 раунд, ответный матч
    6 июля, среда
    20:00
    Линкольн
    2:0
    Флора
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2016
    6 июля, среда
    20:00
    Зенит
    1:3
    Сьон
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1/2 финала
    6 июля, среда
    22:00
    Португалия
    2:0
    Уэльс
    Матч завершен
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