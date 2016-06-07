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    Расписание матчей 07-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2016, 1 тур, группа D
    7 июня, вторник
    02:00
    Панама
    2:1
    Боливия
    Матч завершен
    7 июня, вторник
    05:00
    Аргентина
    2:1
    Чили
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    7 июня, вторник
    13:00
    Австралия
    1:2
    Греция
    Матч завершен
    7 июня, вторник
    17:00
    Узбекистан
    1:2
    Канада
    Матч завершен
    7 июня, вторник
    21:45
    Испания
    0:1
    Грузия
    Матч завершен
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