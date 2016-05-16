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    Расписание матчей 16-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 1 тур
    16 мая, понедельник
    00:30
    Интернасьонал
    0:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    16 мая, понедельник
    02:30
    Портленд
    1:2
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 29 тур
    16 мая, понедельник
    12:00
    ЦСКА (мол)
    4:0
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 30 тур
    16 мая, понедельник
    14:00
    Виборг
    2:3
    Рандерс
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Копенгаген
    2:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Эсбьерг
    2:3
    Брондбю
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 11 тур
    16 мая, понедельник
    16:30
    Олесунн
    1:1
    Старт
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    16:30
    Тромсе
    1:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Бранн
    1:0
    Стабек
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Викинг
    0:0
    Согндаль
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Волеренга
    0:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Одд
    2:0
    Мольде
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Русенборг
    2:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    21:00
    Стремсгодсет
    4:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 34 тур
    16 мая, понедельник
    17:00
    Грассхоппер
    1:2
    Вадуц
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Лугано
    1:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Люцерн
    4:0
    Базель
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Санкт-Галлен
    3:0
    Цюрих
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Тун
    1:1
    Сьон
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 24 тур
    16 мая, понедельник
    17:00
    Арсенал-2
    2:3
    Чертаново
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:00
    Орел
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:00
    Локомотив
    0:3
    Тамбов
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:00
    Металлург Л
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:30
    Динамо Бр
    1:0
    Авангард
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:30
    Рязань
    1:2
    Энергомаш
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:00
    Витязь
    0:1
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 27 тур
    16 мая, понедельник
    17:00
    Знамя Труда
    0:3
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:00
    Карелия
    0:0
    ЦРФСО
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    17:30
    Волга
    0:1
    Сочи
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:1
    Спартак К
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:00
    Москва
    4:1
    Коломна
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:30
    Домодедово
    0:1
    Химки
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:30
    Псков-747
    1:0
    Строгино
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 29 тур
    16 мая, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    1:0
    Уфа
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:30
    ЦСКА
    2:0
    Краснодар
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:30
    Кубань (ЛФЛ)
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:30
    Ростов
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:30
    Спартак
    3:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 8 тур
    16 мая, понедельник
    17:30
    Нафтан
    3:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    18:30
    Минск
    0:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    19:30
    Динамо-Брест
    1:1
    Городея
    Матч завершен
    16 мая, понедельник
    20:30
    Витебск
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 1/2 финала, ответный матч
    16 мая, понедельник
    21:45
    Брайтон
    1:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
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