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    Расписание матчей 21-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
    21 апреля, четверг
    00:00
    Иртыш
    3:0
    Новокузнецк
    Тех. поражение
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 21 тур
    21 апреля, четверг
    15:00
    Сибирь-2
    0:1
    Сахалин
    Матч завершен
    21 апреля, четверг
    15:30
    Динамо
    2:2
    Смена
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 22 тур
    21 апреля, четверг
    17:00
    Тюмень
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 32 тур
    21 апреля, четверг
    19:30
    АДО Ден Хааг
    1:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    21 апреля, четверг
    19:30
    Камбур
    1:1
    Виллем II
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 6 тур
    21 апреля, четверг
    20:00
    Лиллестрем
    1:1
    Олесунн
    Матч завершен
    21 апреля, четверг
    20:00
    Мольде
    4:0
    Волеренга
    Матч завершен
    21 апреля, четверг
    20:00
    Старт
    1:4
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    21 апреля, четверг
    20:00
    Тромсе
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 29 тур
    21 апреля, четверг
    20:45
    Тун
    2:2
    Вадуц
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 4 тур, группа C
    21 апреля, четверг
    21:30
    Гент
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 34 тур
    21 апреля, четверг
    21:30
    Реал Сосьедад
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    21 апреля, четверг
    22:00
    Гранада
    5:1
    Леванте
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 34 тур
    21 апреля, четверг
    21:45
    Милан
    0:0
    Карпи
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 30 тур
    21 апреля, четверг
    21:45
    Арсенал
    2:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
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