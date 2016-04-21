март 2016
апрель 2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
21 апреля, четверг
00:00
Тех. поражение
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 21 тур
Россия. ФНЛ (2015/2016), 22 тур
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 32 тур
21 апреля, четверг
19:30
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 6 тур
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 29 тур
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 4 тур, группа C
Испания. Примера (2015/2016), 34 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 34 тур
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 30 тур
21 апреля, четверг
21:45
Матч завершен