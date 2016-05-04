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    Расписание матчей 04-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 22 тур
    4 мая, среда
    17:00
    Арсенал-2
    0:1
    Тамбов
    Матч завершен
    4 мая, среда
    18:00
    Металлург Л
    0:1
    Торпедо
    Матч завершен
    4 мая, среда
    18:00
    Витязь
    1:2
    Чертаново
    Матч завершен
    4 мая, среда
    18:00
    Калуга
    0:0
    Авангард
    Матч завершен
    4 мая, среда
    18:00
    Орел
    0:1
    Энергомаш
    Матч завершен
    4 мая, среда
    18:00
    Локомотив
    1:0
    Рязань
    Матч завершен
    4 мая, среда
    18:30
    Динамо Бр
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2015/2016), 1/2 финала, ответный матч
    4 мая, среда
    21:45
    Реал
    1:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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