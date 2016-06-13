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    Расписание матчей 13-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 7 тур
    13 июня, понедельник
    01:00
    Санта-Круз
    0:2
    Сантос
    Матч завершен
    Кубок Америки 2016, 3 тур, группа B
    13 июня, понедельник
    01:30
    Эквадор
    4:0
    Гаити
    Матч завершен
    13 июня, понедельник
    03:30
    Бразилия
    0:1
    Перу
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1 тур, группа D
    13 июня, понедельник
    16:00
    Испания
    1:0
    Чехия
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1 тур, группа E
    13 июня, понедельник
    19:00
    Ирландия
    1:1
    Швеция
    Матч завершен
    13 июня, понедельник
    22:00
    Бельгия
    0:2
    Италия
    Матч завершен
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