Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Гаити
Эквадор - Гаити: обзор матча 13 июня 2016
Эквадор
13.06.2016, понедельник, 01:30
Кубок Америки, группа B, 3 тур
4 : 0
Завершен
Гаити
11'
Э. Валенсия
20'
Х. Айови
57'
К. Нобоа
78'
Л. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Гаити
90'
+2
Желтая карточка
Р. Женевуа
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
Э. Валенсия
84'
79'
Замена
Ж. Алешандре
️️️️
Д. Марселен
Замена
Ф. Гайбор
️️️️
К. Груэсо
79'
ГОЛ! 4:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
Э. Валенсия
78'
71'
Замена
М. Хилэр
️️️️
К. Лафранс
70'
Замена
Д. Луи
️️️️
К. Белфорт
ГОЛ! 3:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Д. Монтеро
57'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Х. Айови
45'
37'
Желтая карточка
К. Лафранс
ГОЛ! 2:0!
Х. Айови
Пас отдал
Э. Валенсия
20'
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
К. Нобоа
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
8
Карлос Груэсо
ЦП
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
17
Хайме Айови
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Гаити
1
Джонни Пласид
ВР
0
Ким Джагги
ЦЗ
0
Мешак Жером
ЦЗ
0
Стефан Ламбис
ЦЗ
0
Кевин Лафранс
ЦЗ
5
Ромен Женевуа
ЦЗ
0
Сони Норд
ЦП
14
Джеймс Марселен
ЦП
9
Кервен Белфорт
ЦФ
0
Дюкен Назон
ЦФ
21
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Патрис Неве
Эквадор
12
Эстебан Дреер
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
Гаити
0
Стюард Кеус
ВР
0
Валенди Оделус
ВР
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
8
Горо
ЦЗ
10
Джефф Луи
ОП
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Макс Хилэр
ЦП
0
Жан-Марк Алешандре
ЦП
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
4-4-2
22
Домингес
10
Айови
2
Мина
3
Эрасо
4
Паредес
8
Груэсо
7
Монтеро
6
Нобоа
0
Валенсия
13
Валенсия
17
Айови
3-2-2-3
1
Пласид
0
Ламбис
0
Лафранс
5
Женевуа
0
Джагги
0
Жером
0
Норд
14
Марселен
21
Маурис
0
Назон
9
Белфорт
13
Валенсия
9
Мартинес
9
Мартинес
13
Валенсия
17
Айови
19
Касарес
19
Касарес
17
Айови
8
Груэсо
8
Гайбор
8
Гайбор
8
Груэсо
0
Лафранс
0
Хилэр
0
Хилэр
0
Лафранс
14
Марселен
0
Алешандре
0
Алешандре
14
Марселен
9
Белфорт
10
Луи
10
Луи
9
Белфорт
Остались в запасе
Эквадор
Гаити
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
12
Эстебан Дреер
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Михаэль Арройо
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Стюард Кеус
ВР
0
Валенди Оделус
ВР
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
8
Горо
ЦЗ
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
Главный тренер
Патрис Неве
Остались в запасе
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
12
Эстебан Дреер
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Михаэль Арройо
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
Остались в запасе
0
Юделин Авеска
ЦЗ
0
Стюард Кеус
ВР
0
Валенди Оделус
ВР
0
Паскаль Миллен
ЦП
0
Алекс Жуниор
ЦЗ
8
Горо
ЦЗ
7
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
2
Джеан Сони Алшенат
ЦП
17
Сони Мустивар
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Патрис Неве
Статистика матча Эквадор - Гаити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Хери Варгас Каррено
Стадион:
Мет Лайф
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Эквадор
Гаити
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Южная Корея – Эквадор: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026
24 августа
2
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Южная Корея – Эквадор: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026
24 августа
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026
6 июля
2
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+