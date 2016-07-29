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    Расписание матчей 29-07-2016

    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 1 тур
    29 июля, пятница
    12:00
    Зенит (мол)
    2:1
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    29 июля, пятница
    16:00
    Ростов (мол)
    1:1
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    29 июля, пятница
    20:00
    Анжи (мол)
    2:3
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 2 тур
    29 июля, пятница
    17:30
    Калуга
    2:0
    Чертаново
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 1 тур
    29 июля, пятница
    18:00
    Краснодар-2
    2:0
    ФК Сочи-2013
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 16 тур
    29 июля, пятница
    18:00
    Слуцк
    1:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    29 июля, пятница
    18:30
    Гранит
    0:1
    Неман
    Матч завершен
    29 июля, пятница
    21:00
    БАТЭ
    2:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 1 тур
    29 июля, пятница
    19:00
    Дукла
    0:1
    Теплице
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 3 тур
    29 июля, пятница
    19:00
    Виборг
    2:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 18 тур
    29 июля, пятница
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:0
    Старт
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 1 тур
    29 июля, пятница
    21:30
    Мехелен
    0:2
    Брюгге
    Матч завершен
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