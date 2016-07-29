июнь 2016
июль 2016
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 1 тур
29 июля, пятница
12:00
Матч завершен
29 июля, пятница
16:00
Матч завершен
29 июля, пятница
20:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 2 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 1 тур
29 июля, пятница
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 16 тур
29 июля, пятница
18:00
Матч завершен
29 июля, пятница
21:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 1 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 3 тур
Норвегия. Элитсериен 2016, 18 тур
29 июля, пятница
20:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 1 тур