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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Брюгге
Мехелен - Брюгге: обзор матча 29 июля 2016
Мехелен
29.07.2016, пятница, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Брюгге
27'
Х. Искьердо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Брюгге
67'
Желтая карточка
Й. Фоссен
64'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Л. Рафаэлов
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Искьердо
Начало матча
Статистика матча Мехелен - Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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