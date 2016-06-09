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    Расписание матчей 09-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2016, 2 тур, группа B
    9 июня, четверг
    02:30
    Бразилия
    7:1
    Гаити
    Матч завершен
    9 июня, четверг
    05:00
    Эквадор
    2:2
    Перу
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 11 тур
    9 июня, четверг
    17:30
    Нафтан
    1:2
    Витебск
    Матч завершен
    9 июня, четверг
    18:00
    Городея
    2:1
    Неман
    Матч завершен
    9 июня, четверг
    18:30
    Гранит
    1:1
    Крумкачи
    Матч завершен
    9 июня, четверг
    19:00
    Слуцк
    0:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 1/2 финала, первый матч
    9 июня, четверг
    21:00
    Кордоба
    2:1
    Жирона
    Матч завершен
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