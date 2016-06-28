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    Расписание матчей 28-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2016
    28 июня, вторник
    16:00
    Ростов
    3:3
    Славия
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    19:00
    Зенит
    0:1
    Карабах
    Матч завершен
    Лига Европы (2016/2017), 1 раунд, первый матч
    28 июня, вторник
    19:00
    Работнички
    1:1
    Будучность
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    19:00
    Партизани
    0:0
    Слован
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    19:00
    Кяпаз
    0:0
    Дачия
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    21:45
    Сент Патрикс
    1:0
    Женесс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1 раунд, первый матч
    28 июня, вторник
    19:00
    Флора
    2:1
    Линкольн
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    20:00
    Валлетта
    1:0
    Б36 Торсхавн
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    21:00
    ТНС
    2:1
    Тре Пенне
    Матч завершен
    28 июня, вторник
    21:00
    Санта-Колома
    0:0
    Алашкерт
    Матч завершен
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