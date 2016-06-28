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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Работнички - Будучность
Работнички - Будучность: обзор матча 28 июня 2016
Работнички
28.06.2016, вторник, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Будучность
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Работнички - Будучность
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Работнички
Лига конференций, 1 раунд
Работнички
0 : 1
17.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
10.07.2025
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Гонвед
4 : 0
17.07.2018
Работнички
Лига Европы, 1 раунд
Работнички
2 : 1
11.07.2018
Гонвед
Лига Европы, 2 раунд
Динамо Мн
3 : 0
20.07.2017
Работнички
Будучность
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Будучность
- : -
29.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 16 тур
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0 : 0
13.11.2026
Будучность
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1 : 4
07.11.2026
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Черногория. Первая Лига, 14 тур
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0 : 1
02.11.2026
Будучность
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3 : 2
27.10.2026
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