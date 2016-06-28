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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кяпаз - Дачия
Кяпаз - Дачия: обзор матча 28 июня 2016
Кяпаз
28.06.2016, вторник, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Дачия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кяпаз - Дачия
2
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0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Кяпаз
1 : 0
01.11.2026
Имишли
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Шафа
1 : 2
24.10.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Кяпаз
1 : 1
18.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Араз-Нахичевань
0 : 2
09.10.2026
Кяпаз
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана
10 февраля
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2016.02.06 15:35
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