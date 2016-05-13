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    Расписание матчей 13-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 24 тур
    13 мая, пятница
    16:30
    Челябинск
    0:1
    Волга
    Матч завершен
    13 мая, пятница
    17:00
    Носта
    4:0
    Пари НН
    Матч завершен
    13 мая, пятница
    17:00
    Лада-Тольятти
    4:1
    Химик
    Матч завершен
    13 мая, пятница
    18:00
    Динамо
    0:3
    Нефтехимик
    Матч завершен
    13 мая, пятница
    18:00
    Зенит-Ижевск
    6:0
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 7 тур
    13 мая, пятница
    18:30
    Гранит
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 33 тур
    13 мая, пятница
    20:00
    Антальяспор
    7:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 38 тур
    13 мая, пятница
    21:30
    Валенсия
    0:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 1/2 финала, первый матч
    13 мая, пятница
    21:45
    Шарлеруа
    1:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 1/2 финала, первый матч
    13 мая, пятница
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:0
    Брайтон
    Матч завершен
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