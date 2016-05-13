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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон: обзор матча 13 мая 2016
Шеффилд Уэнсдэй
13.05.2016, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Брайтон
45'
Р. Уоллес
73'
К. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
90'
Желтая карточка
Б. Каял
Желтая карточка
М. Матиаш
90'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Хупер
83'
ГОЛ! 2:0!
К. Ли
73'
Желтая карточка
Д. Пудил
68'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Р. Уоллес
68'
Замена
А. Нухиу
️️️️
А. Лопес
63'
51'
Желтая карточка
Бруно
50'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
С. Сидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Р. Уоллес
Пас отдал
Г. Хупер
45'
40'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
К. Голдсон
39'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
Р. Уоллес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
12
Лис
4
Ловенс
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
14
Лопес
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
88
Хупер
4-3-1-2
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
13
Бонг
3
Грир
38
Скалак
7
Каял
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
9
Бэлдок
10
Хемед
88
Хупер
19
Жоао
19
Жоао
88
Хупер
23
Уоллес
7
Матиаш
7
Матиаш
23
Уоллес
14
Лопес
9
Нухиу
9
Нухиу
14
Лопес
6
Голдсон
23
Росеньор
23
Росеньор
6
Голдсон
14
Сидуэлл
17
Тауэлл
17
Тауэлл
14
Сидуэлл
10
Хемед
21
Уилсон
21
Уилсон
10
Хемед
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Иньиго Кальдерон
ПП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
14
Иньиго Кальдерон
ПП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Хиллсбро
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