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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 16 мая 2016
Брайтон
16.05.2016, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
19'
Л. Данк
28'
Р. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Л. Данк
90'
85'
Желтая карточка
А. Нухиу
Желтая карточка
Бруно
82'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Г. Грир
77'
71'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
66'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Р. Уоллес
Желтая карточка
А. Кноккарт
63'
Замена
К. Луалуа
️️️️
С. Бэлдок
61'
59'
Желтая карточка
Д. Хант
Желтая карточка
Б. Каял
56'
55'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
46'
Замена
С. Хатчинсон
️️️️
А. Лопес
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Уоллес
Пас отдал
Д. Хант
ГОЛ! 1:0!
Л. Данк
Пас отдал
Бруно
19'
13'
Желтая карточка
Т. Лис
9'
Желтая карточка
Г. Ловенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-1-2
13
Стокдейл
3
Грир
5
Данк
13
Бонг
2
Бруно
7
Каял
38
Скалак
14
Сидуэлл
93
Кноккарт
9
Бэлдок
21
Уилсон
4-1-3-2
27
Вествуд
32
Хант
36
Пудил
4
Ловенс
12
Лис
20
Ли
23
Уоллес
14
Лопес
10
Беннэн
88
Хупер
45
Форестьери
9
Бэлдок
25
Луалуа
25
Луалуа
9
Бэлдок
3
Грир
23
Росеньор
23
Росеньор
3
Грир
14
Лопес
5
Хатчинсон
5
Хатчинсон
14
Лопес
23
Уоллес
3
Элан
3
Элан
23
Уоллес
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
Остались в запасе
Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй
85
Ники Мяенпяя
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
7
Марку Матиаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брайтон - Шеффилд Уэнсдэй
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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