март 2016
апрель 2016
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 23 тур
8 апреля, пятница
12:00
Матч завершен
8 апреля, пятница
13:00
Матч завершен
8 апреля, пятница
15:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 24 тур
8 апреля, пятница
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 23 тур
Норвегия. Элитсериен 2016, 4 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 28 тур
8 апреля, пятница
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 30 тур
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 24 тур
8 апреля, пятница
21:15
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 2 тур, группа C
Франция. Лига 1 (2015/2016), 33 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 29 тур
8 апреля, пятница
21:30
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 32 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 33 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 29 тур