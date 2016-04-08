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    Расписание матчей 08-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 23 тур
    8 апреля, пятница
    12:00
    Амкар (мол)
    2:1
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    8 апреля, пятница
    13:00
    ЦСКА (мол)
    4:1
    Мордовия (мол)
    Матч завершен
    8 апреля, пятница
    15:00
    Рубин (мол)
    1:3
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 24 тур
    8 апреля, пятница
    19:00
    Виборг
    1:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 23 тур
    8 апреля, пятница
    19:00
    Анжи
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 4 тур
    8 апреля, пятница
    20:00
    Согндаль
    1:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 28 тур
    8 апреля, пятница
    20:00
    Газиантепспор
    0:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 30 тур
    8 апреля, пятница
    21:00
    Зволле
    3:1
    Рода
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2015/2016), 24 тур
    8 апреля, пятница
    21:15
    Зброевка
    2:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 2 тур, группа C
    8 апреля, пятница
    21:30
    Генк
    4:0
    Остенде
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 33 тур
    8 апреля, пятница
    21:30
    Монпелье
    0:2
    Лион
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 29 тур
    8 апреля, пятница
    21:30
    Герта
    2:2
    Ганновер-96
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 32 тур
    8 апреля, пятница
    21:30
    Гранада
    0:0
    Малага
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 33 тур
    8 апреля, пятница
    21:45
    Хартс
    2:1
    Абердин
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 29 тур
    8 апреля, пятница
    22:30
    Боавишта
    0:0
    Арука
    Матч завершен
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