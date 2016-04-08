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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Динамо (мол)
Рубин (мол) - Динамо (мол): обзор матча 08 апреля 2016
Рубин (мол)
08.04.2016, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 3
Завершен
Динамо (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Динамо (мол)
90'
+3
Замена
Н. Киреев
️️️️
В. Левин
90'
+1
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
А. Степанов
85'
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Грулев
Замена
Т. Хакимов
️️️️
Д. Каменщиков
83'
76'
Желтая карточка
А. Степанов
Замена
А. Шарафеев
️️️️
А. Миронов
74'
70'
Замена
П. Лелюхин
️️️️
Н. Канавин
Замена
А. Алукаев
️️️️
А. Ковалик
56'
Замена
А. Гаврилов
️️️️
В. Соболев
55'
Замена
И. Гилязутдинов
️️️️
А. Джалилов
46'
Желтая карточка
А. Миронов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
97
Сергей Доронин
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
84
Андрей Миронов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
85
Никита Канавин
ЦП
93
Эдуард Шолох
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
66
Павел Лелюхин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
99
Станислав Лацевич
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
4-3-1-2
70
Щетинин
40
Гиниятуллин
83
Кузнецов
97
Доронин
82
Михайлов
19
Соболев
17
Батов
84
Миронов
10
Джалилов
62
Ковалик
99
Каменщиков
4-3-3
84
Зириков
91
Степанов
74
Климов
44
Калугин
8
Каляшин
85
Канавин
93
Шолох
88
Левин
11
Терехов
31
Бурыкин
27
Грулев
99
Каменщиков
66
Хакимов
66
Хакимов
99
Каменщиков
84
Миронов
11
Шарафеев
11
Шарафеев
84
Миронов
62
Ковалик
87
Алукаев
87
Алукаев
62
Ковалик
19
Соболев
8
Гаврилов
8
Гаврилов
19
Соболев
10
Джалилов
33
Гилязутдинов
33
Гилязутдинов
10
Джалилов
88
Левин
22
Киреев
22
Киреев
88
Левин
85
Канавин
66
Лелюхин
66
Лелюхин
85
Канавин
27
Грулев
77
Антонов
77
Антонов
27
Грулев
91
Степанов
4
Евгеньев
4
Евгеньев
91
Степанов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Динамо (мол)
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
99
Станислав Лацевич
АП
5
Семен Матвийчук
ПЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
Остались в запасе
8
Илья Шабанов
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
Остались в запасе
99
Станислав Лацевич
АП
5
Семен Матвийчук
ПЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
83
Андрей Ребриков
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Рубин (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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