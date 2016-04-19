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    Расписание матчей 19-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 32 тур
    19 апреля, вторник
    19:30
    Гронинген
    1:0
    Рода
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    ПСВ
    2:0
    Витесс
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 29 тур
    19 апреля, вторник
    20:45
    Цюрих
    1:1
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 34 тур
    19 апреля, вторник
    21:00
    Эспаньол
    1:1
    Сельта
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    22:00
    Бетис
    1:0
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 4 тур, группа C
    19 апреля, вторник
    21:30
    Остенде
    3:3
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2015/2016), 1/2 финала
    19 апреля, вторник
    21:30
    Бавария
    2:0
    Вердер
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 34 тур
    19 апреля, вторник
    21:45
    Наполи
    6:0
    Болонья
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 43 тур
    19 апреля, вторник
    21:45
    Бернли
    1:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    2:2
    Престон
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Брайтон
    4:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Брентфорд
    2:1
    Кардифф
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    2:3
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    1:1
    Фулхэм
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Лидс
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Ротерхэм
    1:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    0:0
    Милтон Кинс Донс
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    22:00
    Болтон
    0:0
    Чарльтон
    Матч завершен
    19 апреля, вторник
    22:00
    Рединг
    1:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 27 тур
    19 апреля, вторник
    21:45
    Ньюкасл
    1:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2015/2016), 1/2 финала
    19 апреля, вторник
    22:00
    Лорьян
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
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