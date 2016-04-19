март 2016
апрель 2016
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 32 тур
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 29 тур
19 апреля, вторник
20:45
Матч завершен
Испания. Примера (2015/2016), 34 тур
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 4 тур, группа C
19 апреля, вторник
21:30
Матч завершен
Германия. Кубок (2015/2016), 1/2 финала
Италия. Серия А (2015/2016), 34 тур
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 43 тур
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 27 тур
19 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Франция. Кубок (2015/2016), 1/2 финала