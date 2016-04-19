Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Лас-Пальмас
Бетис - Лас-Пальмас: обзор матча 19 апреля 2016
Бетис
19.04.2016, вторник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
83'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
86'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Себальос
83'
81'
Замена
Эрнан
️️️️
Момо
Желтая карточка
А. Сехудо
80'
70'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Нили
68'
Желтая карточка
В. Жозе
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Ф. Варела
66'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Молинеро
57'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Ф. Кадир
53'
45'
Замена
Д. Симон
️️️️
Тана
41'
Вторая желтая
А. Айтами
32'
Желтая карточка
А. Айтами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
6
Петрос
ОП
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
32
Нили
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Эрнан
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Адан
2
Молинеро
18
Гонсалес
3
Варела
2
Пеццелла
6
Петрос
20
Кадир
25
Себальос
21
Н'Диайе
17
Хоакин
24
Кастро
4-4-2
13
Лисоайн
5
Гарсия
16
Айтами
6
Бигас
22
Гарридо
19
Монторо
11
Момо
4
Гомес
32
Нили
24
Тана
12
Виллиан Жозе
20
Кадир
21
Мусонда
21
Мусонда
20
Кадир
2
Молинеро
16
Сехудо
16
Сехудо
2
Молинеро
3
Варела
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
3
Варела
24
Тана
2
Симон
2
Симон
24
Тана
11
Момо
14
Эрнан
14
Эрнан
11
Момо
32
Нили
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
32
Нили
Остались в запасе
Бетис
Лас-Пальмас
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Мерино
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Бетис - Лас-Пальмас
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Лас-Пальмас
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+