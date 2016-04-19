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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Халл Сити
Рединг - Халл Сити: обзор матча 19 апреля 2016
Рединг
19.04.2016, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 2
Завершен
Халл Сити
4'
Д. Купер
18'
А. Эрнандес
79'
Э. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Халл Сити
87'
Замена
С. Клукас
️️️️
Ш. Мэлони
87'
Желтая карточка
А. Хэйден
79'
ГОЛ! 1:2!
Э. Робертсон
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
Замена
О. Джон
️️️️
С. Кокс
72'
63'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Диоманде
55'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Мейлер
Замена
Я. Керморган
️️️️
М. Выдра
54'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:0!
Д. Купер
Пас отдал
О. Норвуд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
49
Джошуа Барретт
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-4
26
Аль-Хабси
5
Купер
6
Гектор
3
Тэйлор
35
Фердинанд
10
Норвуд
23
Куинн
12
МакКлири
10
Ракельс
11
Выдра
10
Кокс
4-4-2
1
МакГрегор
28
Одубайо
5
Магуайр
33
Дэйвис
3
Робертсон
23
Снодграсс
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
15
Мэлони
25
Диоманде
11
Эрнандес
11
Выдра
29
Керморган
29
Керморган
11
Выдра
10
Кокс
15
Джон
15
Джон
10
Кокс
7
Мейлер
14
Хэйден
14
Хэйден
7
Мейлер
15
Мэлони
6
Клукас
6
Клукас
15
Мэлони
25
Диоманде
29
Акпом
29
Акпом
25
Диоманде
Остались в запасе
Рединг
Халл Сити
27
Теннай Уотсон
ПЗ
49
Джошуа Барретт
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
49
Джошуа Барретт
ЦФ
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Рединг - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фред Грэм
(Эссекс)
Стадион:
Мадейски
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