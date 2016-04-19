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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 19 апреля 2016
Ротерхэм
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
10'
Г. Халфорд
22'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Д. Лолли
Замена
Л. Бест
️️️️
М. Дербишир
64'
58'
Замена
К. Матмур
️️️️
Р. ван Ла Парра
58'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Г. Банн
22'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Г. Банн
ГОЛ! 1:0!
Г. Халфорд
Пас отдал
Р. Вуд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
5
Броудфут
6
Вуд
45
Халфорд
3
Мэтток
12
Келли
21
Смолвуд
18
Уорд
8
Фреклингтон
25
Уорд
27
Дербишир
4-4-2
31
Стир
2
Смит
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
4
Уайтхэд
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
33
Банн
21
Уэллс
11
Лолли
27
Дербишир
9
Бест
9
Бест
27
Дербишир
33
Банн
35
Патерсон
35
Патерсон
33
Банн
3
ван Ла Парра
10
Матмур
10
Матмур
3
ван Ла Парра
11
Лолли
9
Сканнелл
9
Сканнелл
11
Лолли
Остались в запасе
Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
26
Ллойд Эллинсон
ВР
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Нью-Йорк
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