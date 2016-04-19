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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 19 апреля 2016
Бирмингем Сити
19.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 2
Завершен
Престон
13'
К. Дональдсон
59'
К. Дональдсон
73'
А. Брауне
89'
Г. Каннингэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Престон
Желтая карточка
К. Лафферти
90'
89'
ГОЛ! 2:2!
Г. Каннингэм
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Фаббрини
76'
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Брауне
Пас отдал
Г. Каннингэм
72'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
И. Дойл
68'
Желтая карточка
П. Хантингтон
ГОЛ! 2:0!
К. Дональдсон
59'
58'
Желтая карточка
Б. Райт
45'
Замена
К. Киркленд
️️️️
А. Линдегаард
40'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Замена
С. Глисон
️️️️
М. Кифтенбельд
39'
Желтая карточка
Ж. Магома
38'
35'
Желтая карточка
Д. Гарнер
20'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
М. Вермийл
ГОЛ! 1:0!
К. Дональдсон
13'
3'
Желтая карточка
П. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-3-3
29
Кушчак
17
Гроундс
41
Кэддис
5
Шоттон
5
Моррисон
16
Дэвис
19
Магома
8
Кифтенбельд
8
Дональдсон
11
Коттерилл
31
Фаббрини
3-2-3-2
1
Линдегаард
5
Кларк
2
Вермийл
8
Каннингэм
3
Рич
3
Райт
8
Брауне
12
Галлахер
4
Пирсон
9
Дойл
14
Гарнер
8
Кифтенбельд
25
Глисон
25
Глисон
8
Кифтенбельд
31
Фаббрини
9
Лафферти
9
Лафферти
31
Фаббрини
1
Линдегаард
43
Киркленд
43
Киркленд
1
Линдегаард
2
Вермийл
23
Хантингтон
23
Хантингтон
2
Вермийл
9
Дойл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
9
Дойл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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