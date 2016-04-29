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Расписание матчей 29-04-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
апрель 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 26 тур Таблица
29 апреля, 19:00
Динамо
0 : 0
Амкар-Пермь
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 36 тур Таблица
29 апреля, 21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 32 тур Таблица
29 апреля, 21:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 36 тур Таблица
29 апреля, 21:30
ПСЖ
4 : 0
Ренн
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 22 тур Таблица
29 апреля, 16:00
Ангушт
2 : 0
Алания
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 26 тур Таблица
29 апреля, 13:00
Локомотив (мол)
1 : 1
Спартак М (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 45 тур Таблица
29 апреля, 21:45
Бирмингем Сити
2 : 2
Мидлсбро
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 24 тур Таблица
29 апреля, 17:00
Волынь
0 : 0
Александрия
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 31 тур Таблица
29 апреля, 19:00
Ризеспор
2 : 0
Мерсин Идманюрду
Завершен
29 апреля, 20:00
Бурсаспор
1 : 1
Галатасарай
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 5 тур Таблица
29 апреля, 18:00
Динамо Мн
1 : 1
Слуцк
Завершен
29 апреля, 18:00
Белшина
2 : 3
БАТЭ
Завершен
29 апреля, 19:30
Шахтер
2 : 0
Нафтан
Завершен
29 апреля, 20:00
Неман
0 : 1
Минск
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа C, 6 тур Таблица
29 апреля, 21:30
Зюлте-Варегем
1 : 2
Остенде
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 27 тур Таблица
29 апреля, 19:00
Орхус
1 : 2
Виборг
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 32 тур Таблица
29 апреля, 21:00
Бенфика
1 : 0
Витория Гимараеш
Завершен
29 апреля, 23:00
Брага
3 : 2
Витория Сетубал
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 27 тур Таблица
29 апреля, 19:00
Высочина
1 : 1
Млада Болеслав
Завершен
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