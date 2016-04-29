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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 29 апреля 2016
Аугсбург
29.04.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Кельн
Желтая карточка
Д. Кор
90'
+3
90'
Замена
П. Ольковски
️️️️
М. Риссе
84'
Желтая карточка
Д. Марох
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Алтынтоп
83'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
77'
66'
Желтая карточка
М. Йойич
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Т. Вернер
65'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
62'
56'
Вторая желтая
М. Леманн
45'
Замена
М. Йойич
️️️️
Ю. Осако
44'
Желтая карточка
М. Леманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-5-1-1
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
6
Гаувелеув
17
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
8
Фойлнер
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
3-2-3-2
1
Хорн
3
Хайнц
4
Соренсен
5
Марох
14
Хектор
37
Младенович
33
Леманн
31
Герхардт
31
Риссе
10
Осако
27
Модест
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
17
Вернер
25
Бобадилья
25
Бобадилья
17
Вернер
31
Риссе
16
Ольковски
16
Ольковски
31
Риссе
10
Осако
18
Йойич
18
Йойич
10
Осако
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
10
Марсель Хартель
АП
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Аугсбург - Кельн
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
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