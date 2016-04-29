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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эйбар
Спортинг - Эйбар: обзор матча 29 апреля 2016
Спортинг
29.04.2016, пятница, 21:30
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
43'
К. Кармона
82'
Джони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эйбар
85'
Замена
А. Гайосо
️️️️
А. Луна
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
85'
ГОЛ! 2:0!
Джони
Пас отдал
И. Куэльяр
82'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Санабрия
78'
74'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Г. Эскаланте
70'
Желтая карточка
А. Капа
Замена
А. Менендес
️️️️
К. Кармона
68'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
67'
Замена
К. Кастро
️️️️
А. Халилович
65'
63'
Замена
Борха
️️️️
И. Хайрович
ГОЛ! 1:0!
К. Кармона
Пас отдал
Джони
43'
32'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
24
Хота
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
32
Андер Гайосо
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Борха
ЦФ
3-4-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
11
Лора
22
Мере
6
Альварес
10
Касес
18
Лопес Бланко
14
Кармона
24
Джони
10
Халилович
19
Санабрия
4-3-2-1
13
Риесго
2
Капа
15
дос Сантос
4
Рамис
13
Луна
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
24
Хота
20
Хайрович
9
Энрих
14
Кармона
3
Менендес
3
Менендес
14
Кармона
19
Санабрия
10
Герреро
10
Герреро
19
Санабрия
10
Халилович
16
Кастро
16
Кастро
10
Халилович
13
Луна
32
Гайосо
32
Гайосо
13
Луна
8
Эскаланте
14
Инуи
14
Инуи
8
Эскаланте
20
Хайрович
17
Борха
17
Борха
20
Хайрович
Остались в запасе
Спортинг
Эйбар
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Спортинг - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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