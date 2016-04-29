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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Александрия
Волынь - Александрия: обзор матча 29 апреля 2016
Волынь
29.04.2016, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Александрия
79'
Замена
С. Кулиш
️️️️
Д. Леонов
Желтая карточка
И. Жунич
78'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Диденко
73'
Желтая карточка
В. Полевой
72'
Желтая карточка
А. Диденко
64'
49'
Желтая карточка
В. Грицук
46'
Замена
В. Грицук
️️️️
А. Полярус
Замена
В. Шаповал
️️️️
В. Хомченко
46'
41'
Замена
М. Козак
️️️️
С. Старенький
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Ю. Романюк
34'
18'
Желтая карточка
С. Старенький
Желтая карточка
В. Хомченко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
68
Андрей Никитюк
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Василий Грицук
АП
13
Артем Черный
ЦФ
3-4-3
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
47
Романюк
90
Богданов
14
Кравченко
31
Шабанов
7
Герасимюк
9
Диденко
7
Мемешев
94
Хомченко
3-2-4-1
24
Леванидов
32
Имереков
15
Запорожан
3
Микицей
26
Шендрик
27
Старенький
25
Чеботаев
44
Банада
6
Леонов
14
Полярус
9
Пономарь
94
Хомченко
13
Шаповал
13
Шаповал
94
Хомченко
9
Диденко
38
Петров
38
Петров
9
Диденко
47
Романюк
89
Козьбан
89
Козьбан
47
Романюк
14
Полярус
22
Грицук
22
Грицук
14
Полярус
27
Старенький
72
Козак
72
Козак
27
Старенький
6
Леонов
7
Кулиш
7
Кулиш
6
Леонов
Остались в запасе
Волынь
Александрия
18
Сергей Логинов
ЦЗ
68
Андрей Никитюк
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
21
Дмитрий Рудик
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
5
Александр Матвеев
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
68
Андрей Никитюк
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
Остались в запасе
21
Дмитрий Рудик
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
5
Александр Матвеев
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Волынь - Александрия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Авангард
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