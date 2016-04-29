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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Мерсин Идманюрду
Ризеспор - Мерсин Идманюрду: обзор матча 29 апреля 2016
Ризеспор
29.04.2016, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Мерсин Идманюрду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ризеспор - Мерсин Идманюрду
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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Ризеспор
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