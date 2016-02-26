Рахимов: «В истории с переходом Веллитона в «Терек» слишком много «если»

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов рассказал о вероятности перехода нападающего "Мерсин Идманюрду" Веллитона в грозненский клуб.

– Не готов комментировать такие вещи. Может быть, возможно… Нет конкретики. Наученный горьким опытом, я про такие вещи стараюсь не говорить. Будет – значит будет, не будет, значит не будет.

– Один из руководителей "Терека" сказал, что Веллитон перейдет в "Терек", если расторгнет контракт со своим нынешним клубом.

– Вот видите, сколько "если". Слишком много "если". Мы не можем говорить без конкретики. "Терек" интересуется многими игроками, но не все к нам переходят. Ну что я могу тут сказать?