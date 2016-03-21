Рахимов: «Веллитон – качественный футболист»

Наставник «Терека» Рашид Рахимов признался, что вариант с покупкой бывшего нападающего «Спартака» Веллитона возможен.

«Я не думаю, что сейчас надо продолжать обсуждать эту тему, потому что трансферное окно закрыто. Мы если и вернемся к этому вопросу, то ближе к лету.

Он в России был достаточно известным футболистом, хорошо играл. Да, потом у него был определенный спад, и он уехал. Но Веллитон качественный футболист, и возраст у него хороший по футбольным меркам», – сказал Рахимов.

Сейчас 29-летний бразильский форвард защищает цвета «Мерсин Идманюрду».