Веллитон может перейти в «Терек»

Нападающий "Мерсин Идманюрду" Веллитон, ранее выступавший за московский "Спартак", в ближайшее время может стать игроком "Терека". Как сообщает источник, 29-летний форвард сегодня, в последний день трансферного окна должен прибыть в Грозный для подписания контракта с клубом.

За время своего выступления за "Спартак" Веллитон трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Всего за 132 игры в составе красно-белых бразилец забил 61 гол.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги нападающий принял участие в 16 матчах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.