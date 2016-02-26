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Веллитон может перейти в «Терек»

26 февраля 2016, 15:00
5

Нападающий "Мерсин Идманюрду" Веллитон, ранее выступавший за московский "Спартак", в ближайшее время может стать игроком "Терека". Как сообщает источник, 29-летний форвард сегодня, в последний день трансферного окна должен прибыть в Грозный для подписания контракта с клубом.

За время своего выступления за "Спартак" Веллитон трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Всего за 132 игры в составе красно-белых бразилец забил 61 гол.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги нападающий принял участие в 16 матчах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Мерсин Идманюрду Веллитон
Комментарии (5)
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VVM1964
1456488289
ВРАТАРИ СОПЕРНИКОВ В ШОКЕ .
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REDWHITE_
1456489977
Конифеев объявил о конце карьеры. Слуцкий бьется в экстазе.
Ответить
007R
1456490914
бессмысленный трансфер
Ответить
кто там
1456500637
Березуцкий ждет
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