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РПЛ 2026/2027
Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 29 апреля 2016
Динамо
29.04.2016, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
87'
Замена
А. Чума
️️️️
Я. Гол
83'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Ташаев
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Огуде
Замена
А. Терехов
️️️️
Н. Обольский
72'
70'
Замена
А. Шаваев
️️️️
П. Комолов
58'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Б. Дайк
Желтая карточка
Г. Морозов
57'
Замена
Н. Обольский
️️️️
П. Погребняк
5'
Травма
П. Погребняк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
11
Алексей Ионов
(К)
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
(К)
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
36
Александр Панцырев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
18
Морозов
0
Дьяков
4
Самба
8
Хольмен
23
Соснин
27
Денисов
11
Ионов
88
Ташаев
9
Бечирай
88
Погребняк
4-2-2-2
57
Селихов
30
Идову
3
Зайцев
14
Джикия
23
Баланович
8
Огуде
5
Гол
20
Комолов
13
Гиголаев
10
Дайк
89
Прудников
88
Ташаев
47
Зобнин
47
Зобнин
88
Ташаев
Обольский
11
Терехов
11
Терехов
Обольский
88
Погребняк
9
Обольский
9
Обольский
88
Погребняк
20
Комолов
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Комолов
10
Дайк
71
Дзахов
71
Дзахов
10
Дайк
5
Гол
21
Чума
21
Чума
5
Гол
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
91
Александр Степанов
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Павел Кулалаев (Волжский)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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