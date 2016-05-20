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апрель 2016
май 2016
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 28 тур
Строгино
3 : 2
Карелия
Завершен
Коломна
0 : 3
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Спартак К
2 : 0
Знамя Труда
Завершен
Торпедо Вл
0 : 0
Волга
Завершен
ЦРФСО
0 : 3
Москва
Завершен
Сочи
3 : 0
Домодедово
Завершен
Химки
1 : 1
Текстильщик
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 30 тур
Уфа (мол)
1 : 3
Спартак М (мол)
Завершен
Динамо (мол)
0 : 0
Зенит (мол)
Завершен
Локомотив (мол)
3 : 1
Мордовия (мол)
Завершен
Урал (мол)
0 : 1
Кубань (мол)
Завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 2
Анжи (мол)
Завершен
Краснодар (мол)
1 : 2
Амкар (мол)
Завершен
Ахмат (мол)
2 : 1
Ростов (мол)
Завершен
Рубин (мол)
3 : 2
ЦСКА (мол)
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Венгрия
0 : 0
Кот-д'Ивуар
Завершен
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016), 2 тур
АЕК
1 : 0
Паниониос
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 31 тур
Сендерийск
3 : 1
Оденсе
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 12 тур
Сарпсборг 08
0 : 0
Одд
Завершен