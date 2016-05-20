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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Москва
ЦРФСО - Москва: обзор матча 20 мая 2016
ЦРФСО
20.05.2016, пятница, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
0 : 3
Завершен
Москва
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Статистика матча ЦРФСО - Москва
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Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
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