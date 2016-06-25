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    Расписание матчей 25-06-2016

    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-Лига 2016, 18 тур
    25 июня, суббота
    16:00
    Иртыш
    3:1
    Жетысу
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    16:00
    Тараз
    2:0
    Тобол
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    17:00
    Атырау
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2016, 1/8 финала
    25 июня, суббота
    16:00
    Швейцария
    1:1
    (4:5)п
    Польша
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    19:00
    Уэльс
    1:0
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    22:00
    Хорватия
    0:1
    Португалия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2016
    25 июня, суббота
    17:30
    Арсенал
    1:2
    Спартак
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 14 тур
    25 июня, суббота
    18:00
    Белшина
    1:0
    Нафтан
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    18:30
    Ислочь
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    19:00
    Славия-Мозырь
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    25 июня, суббота
    21:00
    БАТЭ
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
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