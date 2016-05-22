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    Расписание матчей 22-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
    22 мая, воскресенье
    00:00
    Томь-2
    3:0
    Новокузнецк
    Тех. поражение
    США. МЛС 2016
    22 мая, воскресенье
    00:00
    Торонто
    0:0
    Коламбус
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    00:00
    Чикаго Файр
    1:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:4
    Даллас
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    1:3
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    05:00
    Сиэтл
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    23:30
    Портленд
    4:2
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 2 тур
    22 мая, воскресенье
    00:30
    Флуминенсе
    2:2
    Санта-Круз
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    03:00
    Крузейро
    2:2
    Фигейренсе
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Сантос
    2:1
    Коритиба
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    22:00
    Витория
    3:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:0
    Фламенго
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    1:2
    Интернасьонал
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    3:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 39 тур
    22 мая, воскресенье
    13:00
    Сарагоса
    0:1
    Химнастик
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    18:00
    Алавес
    2:0
    Понферрадина
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    18:00
    Луго
    2:0
    Атлетик-2
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    18:00
    Мирандес
    0:0
    Льягостера
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    18:00
    Осасуна
    3:2
    Нумансия
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    20:15
    Альмерия
    3:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 31 тур
    22 мая, воскресенье
    14:00
    Рандерс
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Хобро
    4:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    19:00
    Ольборг
    1:2
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 10 тур, группа C
    22 мая, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    2:2
    Остенде
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    15:30
    Гент
    0:0
    Генк
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    2:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), Финал, ответный матч
    22 мая, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    0:2
    Хераклес
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 9 тур
    22 мая, воскресенье
    16:00
    Славия-Мозырь
    1:0
    Неман
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    18:00
    Динамо
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    19:00
    Шахтер
    3:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 12 тур
    22 мая, воскресенье
    16:00
    Буде-Глимт
    0:1
    Олесунн
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    19:00
    Согндаль
    2:2
    Старт
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    3:2
    Волеренга
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:1
    Русенборг
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    21:00
    Лиллестрем
    1:2
    Викинг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 35 тур
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Вадуц
    0:0
    Лугано
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Грассхоппер
    0:0
    Тун
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    1:4
    Люцерн
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Сьон
    2:2
    Цюрих
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    2:3
    Базель
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    22 мая, воскресенье
    19:00
    Пуэрто-Рико
    1:3
    США
    Матч завершен
    22 мая, воскресенье
    19:15
    Англия
    2:1
    Турция
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2015/2016), Финал
    22 мая, воскресенье
    22:30
    Барселона
    2:0
    Севилья
    Матч завершен
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