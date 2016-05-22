апрель 2016
май 2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
22 мая, воскресенье
00:00
Тех. поражение
США. МЛС 2016
22 мая, воскресенье
00:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
02:30
Матч завершен
22 мая, воскресенье
02:30
Матч завершен
22 мая, воскресенье
03:30
Матч завершен
22 мая, воскресенье
23:30
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2016, 2 тур
22 мая, воскресенье
00:30
Матч завершен
22 мая, воскресенье
03:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
22:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
22:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
22:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 39 тур
22 мая, воскресенье
18:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
18:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 31 тур
22 мая, воскресенье
14:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
17:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), 10 тур, группа C
Голландия. Эредивизие (2015/2016), Финал, ответный матч
Беларусь. Высшая лига 2016, 9 тур
22 мая, воскресенье
16:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 12 тур
22 мая, воскресенье
16:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
19:00
Матч завершен
22 мая, воскресенье
21:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 35 тур
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Испания. Кубок (2015/2016), Финал