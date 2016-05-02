апрель 2016
май 2016
США. МЛС 2016
2 мая, понедельник
03:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 34 тур
2 мая, понедельник
10:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 22 тур
2 мая, понедельник
14:00
Матч завершен
2 мая, понедельник
15:00
Матч завершен
2 мая, понедельник
16:00
Матч завершен
2 мая, понедельник
18:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2015/2016), Финал
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 45 тур
2 мая, понедельник
16:30
Матч завершен
2 мая, понедельник
18:45
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 8 тур
2 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 27 тур
Турция. Суперлига (2015/2016), 31 тур
2 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 36 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 32 тур
Испания. Сегунда (2015/2016), 36 тур
Испания. Примера (2015/2016), 36 тур
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 36 тур