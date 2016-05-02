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    Расписание матчей 02-05-2016

    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    2 мая, понедельник
    03:00
    Венесуэла
    Гватемала
    Не начался
    США. МЛС 2016
    2 мая, понедельник
    03:00
    Канзаc Сити
    1:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 34 тур
    2 мая, понедельник
    06:00
    Луч
    1:1
    Волгарь
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    10:00
    СКА-Хабаровск
    2:2
    Шинник
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    13:00
    Сибирь
    1:2
    Тосно
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    14:00
    КАМАЗ
    0:5
    Зенит-2
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    15:00
    Тюмень
    3:1
    Енисей
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    16:00
    Спартак-2
    2:0
    Байкал
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    17:00
    Сокол
    0:2
    Оренбург
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    17:00
    Волга
    3:2
    Томь
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    17:00
    Балтика
    1:4
    Арсенал
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    18:00
    Факел
    2:0
    Армавир
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 22 тур
    2 мая, понедельник
    14:00
    Зенит-Ижевск
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    15:00
    Лада-Тольятти
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    15:00
    Челябинск
    3:0
    Химик
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    16:00
    Носта
    1:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    18:00
    Сызрань-2003
    0:1
    Пари НН
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2015/2016), Финал
    2 мая, понедельник
    16:00
    ЦСКА
    1:4
    Зенит
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 45 тур
    2 мая, понедельник
    16:30
    Брайтон
    1:1
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    18:45
    Бернли
    1:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 8 тур
    2 мая, понедельник
    20:00
    Буде-Глимт
    0:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 27 тур
    2 мая, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    0:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 31 тур
    2 мая, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    1:1
    Османлыспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 36 тур
    2 мая, понедельник
    20:00
    Дженоа
    2:3
    Рома
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    22:00
    Наполи
    2:1
    Аталанта
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 32 тур
    2 мая, понедельник
    21:15
    Вердер
    6:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 36 тур
    2 мая, понедельник
    21:30
    Атлетик-2
    1:2
    Леганес
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 36 тур
    2 мая, понедельник
    21:30
    Малага
    3:1
    Леванте
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 36 тур
    2 мая, понедельник
    22:00
    Челси
    2:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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