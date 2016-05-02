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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Куинз Парк Рейнджерс
Бернли - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 мая 2016
Бернли
02.05.2016, понедельник, 18:45
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
61'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
76'
71'
Замена
Б. Глэдвин
️️️️
С. Полтер
70'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
М. Петрассо
63'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
Д. Джонс
61'
45'
Желтая карточка
К. Кпекава
4'
Желтая карточка
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
3
Уорд
3
Джонс
8
Бартон
37
Эрфилд
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
4-5-1
13
Ингрэм
24
Холл
5
Онуоха
6
Хилл
42
Кпекава
25
Филлипс
42
Петрассо
20
Хенри
18
Форлин
30
Хойлетт
91
Полтер
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
91
Полтер
7
Глэдвин
7
Глэдвин
91
Полтер
42
Петрассо
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
42
Петрассо
30
Хойлетт
14
Вашингтон
14
Вашингтон
30
Хойлетт
Остались в запасе
Бернли
Куинз Парк Рейнджерс
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
1
Джо Ламли
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
1
Джо Ламли
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Бернли - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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