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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 02 мая 2016
СКА-Хабаровск
02.05.2016, понедельник, 10:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
40'
И. Удалый
45+1'
К. Базелюк
7'
Н. Маляров (П)
24'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Замена
С. Нестеренко
️️️️
Т. Микуцкис
90'
+4
Желтая карточка
Г. Наваловский
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Платика
89'
Замена
Н. Вовк
️️️️
Н. Андреев
Желтая карточка
С. Ваганов
87'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Прокофьев
81'
74'
Желтая карточка
А. Айрапетян
72'
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Малоян
Желтая карточка
И. Эдиев
71'
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
В. Никифоров
65'
50'
Желтая карточка
Е. Ятченко
ГОЛ! 2:2!
К. Базелюк
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
И. Удалый
40'
34'
Желтая карточка
Д. Никитинский
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Воронкин
30'
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Малоян
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Маляров
Желтая карточка
Г. Наваловский
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
11
Никита Андреев
ЦФ
3-3-3-1
99
Дюпин
88
Наваловский
5
Микуцкис
5
Эдиев
10
Никифоров
18
Карасев
3
Удалый
3
Воронкин
23
Ваганов
10
Кацаев
11
Прокофьев
3-3-1-3
16
Яшин
97
Ятченко
15
Цховребов
2
Ндри
5
Платика
7
Маляров
7
Никитинский
13
Айрапетян
91
Булия
0
Малоян
8
Земсков
11
Прокофьев
88
Киреев
88
Киреев
11
Прокофьев
5
Микуцкис
5
Нестеренко
5
Нестеренко
5
Микуцкис
3
Воронкин
10
Базелюк
10
Базелюк
3
Воронкин
10
Никифоров
21
Илуридзе
21
Илуридзе
10
Никифоров
Андреев
50
Вовк
50
Вовк
Андреев
0
Малоян
11
Андреев
11
Андреев
0
Малоян
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
27
Антон Бетюжнов
АП
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
27
Антон Бетюжнов
АП
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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