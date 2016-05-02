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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 02 мая 2016
Наполи
02.05.2016, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
10'
Г. Игуаин
77'
Г. Игуаин
85'
Р. Альбиоль (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
85'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Альбиоль
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
84'
83'
Замена
А. Конти
️️️️
М. де Рон
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
80'
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Кальехон
77'
71'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
М. Д'Алессандро
68'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
64'
62'
Желтая карточка
А. Масиелло
45'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Аталанта
43
Алессандро Туррин
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-1-2-2-1
57
Спортиелло
5
Масиелло
6
Джимсити
3
Драме
2
Толой
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
77
Д'Алессандро
23
Диаманти
22
Боррьелло
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
77
Д'Алессандро
9
Монакелло
9
Монакелло
77
Д'Алессандро
15
де Рон
13
Конти
13
Конти
15
де Рон
23
Диаманти
8
Фройлер
8
Фройлер
23
Диаманти
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
43
Алессандро Туррин
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
43
Алессандро Туррин
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Наполи - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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