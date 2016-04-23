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Расписание матчей 23-04-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
апрель 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Франция. Кубок лиги (2015/2016), Финал
23 апреля, 22:00
ПСЖ
2 : 1
Лилль
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016), 22 тур Таблица
23 апреля, 13:00
Иртыш
1 : 1
Томь-2
Завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 25 тур Таблица
23 апреля, 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Урал
Завершен
23 апреля, 17:00
Спартак
2 : 2
Мордовия
Завершен
23 апреля, 19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 35 тур Таблица
23 апреля, 14:45
Манчестер Сити
4 : 0
Сток Сити
Завершен
23 апреля, 17:00
Астон Вилла
2 : 4
Саутгемптон
Завершен
23 апреля, 17:00
Борнмут
1 : 4
Челси
Завершен
23 апреля, 17:00
Ливерпуль
2 : 2
Ньюкасл
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 35 тур Таблица
23 апреля, 17:00
Райо Вальекано
2 : 3
Реал
Завершен
23 апреля, 19:15
Атлетико
1 : 0
Малага
Завершен
23 апреля, 21:30
Барселона
6 : 0
Спортинг
Завершен
23 апреля, 23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 35 тур Таблица
23 апреля, 21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 31 тур Таблица
23 апреля, 16:30
Вольфсбург
0 : 2
Аугсбург
Завершен
23 апреля, 16:30
Штутгарт
0 : 3
Боруссия Д
Завершен
23 апреля, 16:30
Кельн
4 : 1
Дармштадт
Завершен
23 апреля, 16:30
Герта
0 : 2
Бавария
Завершен
23 апреля, 16:30
Ингольштадт
2 : 2
Ганновер-96
Завершен
23 апреля, 19:30
Шальке-04
2 : 3
Байер
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 35 тур Таблица
23 апреля, 18:30
Тулуза
2 : 3
Лион
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 20 тур Таблица
23 апреля, 14:00
Калуга
3 : 1
Зенит
Завершен
23 апреля, 14:00
Арсенал-2
1 : 1
Рязань
Завершен
23 апреля, 15:00
Витязь
3 : 0
Тамбов
Завершен
23 апреля, 15:00
Металлург Л
0 : 0
Орел
Завершен
23 апреля, 16:00
Динамо Бр
0 : 1
Торпедо
Завершен
23 апреля, 16:00
Авангард
2 : 1
Чертаново
Завершен
23 апреля, 17:00
Локомотив
1 : 0
Энергомаш
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 25 тур Таблица
23 апреля, 12:00
ЦСКА (мол)
0 : 4
Динамо (мол)
Завершен
23 апреля, 13:00
Ростов (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
Завершен
23 апреля, 15:00
Краснодар (мол)
2 : 0
Уфа (мол)
Завершен
23 апреля, 16:00
Анжи (мол)
1 : 3
Кубань (мол)
Завершен
23 апреля, 16:00
Амкар (мол)
1 : 4
Локомотив (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 44 тур Таблица
23 апреля, 14:30
Дерби Каунти
1 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
23 апреля, 17:00
Блэкберн
2 : 2
Бристоль Сити
Завершен
23 апреля, 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Ротерхэм
Завершен
23 апреля, 17:00
Кардифф
2 : 1
Болтон
Завершен
23 апреля, 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
Завершен
23 апреля, 17:00
Мидлсбро
0 : 0
Ипсвич Таун
Завершен
23 апреля, 17:00
Милтон Кинс Донс
1 : 4
Брентфорд
Завершен
23 апреля, 17:00
Фулхэм
1 : 3
Ноттингем Форест
Завершен
23 апреля, 17:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
Бирмингем Сити
Завершен
23 апреля, 17:00
Халл Сити
2 : 2
Лидс
Завершен
23 апреля, 17:00
Чарльтон
1 : 3
Брайтон
Завершен
Англия. Кубок (2015/2016), 1/2 финала
23 апреля, 19:15
Эвертон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 35 тур Таблица
23 апреля, 19:00
Альбасете
0 : 3
Жирона
Завершен
23 апреля, 19:00
Леганес
3 : 0
Понферрадина
Завершен
23 апреля, 19:00
Льягостера
1 : 1
Химнастик
Завершен
23 апреля, 19:00
Реал Ов
0 : 1
Уэска
Завершен
23 апреля, 21:15
Алавес
0 : 0
Эльче
Завершен
США. МЛС 2016 Таблица
23 апреля, 23:00
Монреаль
0 : 2
Торонто
Завершен
23 апреля, 23:00
Филадельфия Юнион
2 : 0
Нью-Йорк Сити
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 23 тур Таблица
23 апреля, 00:00
Олимпик
0 : 0
Металлург
Перенесен
23 апреля, 14:00
Сталь
0 : 0
Металлист
Завершен
23 апреля, 14:00
Карпаты
3 : 0
Говерла
Завершен
23 апреля, 19:30
Черноморец
1 : 1
Шахтер
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 30 тур Таблица
23 апреля, 13:30
Османлыспор
3 : 0
Антальяспор
Завершен
23 апреля, 16:00
Истанбул Башакшехир
2 : 2
Сивасспор
Завершен
23 апреля, 19:00
Акхисар Беледиеспор
3 : 3
Бешикташ
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 32 тур Таблица
23 апреля, 17:00
Маттерсбург
0 : 9
Аустрия
Завершен
23 апреля, 19:30
Альтах
1 : 3
Зальцбург
Завершен
23 апреля, 19:30
Рид
1 : 0
Адмира
Завершен
23 апреля, 19:30
Грёдиг
0 : 1
Вольфсберг
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 4 тур Таблица
23 апреля, 15:00
Витебск
1 : 2
Ислочь
Завершен
23 апреля, 17:00
Крумкачи
1 : 0
Славия-Мозырь
Завершен
23 апреля, 18:00
Динамо-Брест
2 : 0
Неман
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа C, 5 тур Таблица
23 апреля, 19:00
Брюгге
5 : 0
Зюлте-Варегем
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа A, 4 тур Таблица
23 апреля, 21:00
Кортрейк
5 : 0
Ваасланд-Беверен
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа B, 4 тур Таблица
23 апреля, 21:00
Сент-Труйден
2 : 2
Локерен
Завершен
23 апреля, 21:30
Шарлеруа
4 : 0
Мехелен
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 26 тур Таблица
23 апреля, 17:00
Хобро
2 : 2
Эсбьерг
Завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2016, 7 тур Таблица
23 апреля, 13:00
Окжетпес
2 : 0
Ордабасы
Завершен
23 апреля, 13:00
Тобол
2 : 2
Жетысу
Завершен
23 апреля, 14:00
Тараз
0 : 0
Атырау
Завершен
23 апреля, 15:00
Акжайык
0 : 1
Шахтер
Завершен
23 апреля, 15:00
Иртыш
2 : 2
Астана
Завершен
23 апреля, 15:00
Кайрат
3 : 0
Актобе
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 7 тур Таблица
23 апреля, 16:30
Стремсгодсет
2 : 0
Буде-Глимт
Завершен
23 апреля, 19:00
Бранн
2 : 0
Согндаль
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 31 тур Таблица
23 апреля, 18:15
Академика
1 : 2
Порту
Завершен
23 апреля, 20:30
Спортинг
2 : 0
Униан Мадейра
Завершен
23 апреля, 22:45
Пасуш де Феррейра
1 : 0
Брага
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 26 тур Таблица
23 апреля, 18:00
Баник
0 : 2
Слован
Завершен
23 апреля, 18:00
Высочина
1 : 2
Богемианс 1905
Завершен
23 апреля, 18:00
Яблонец
3 : 1
Словацко
Завершен
23 апреля, 21:15
Славия
2 : 2
Теплице
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 30 тур Таблица
23 апреля, 18:45
Сьон
3 : 1
Лугано
Завершен
23 апреля, 21:00
Грассхоппер
2 : 0
Санкт-Галлен
Завершен
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