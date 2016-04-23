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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ипсвич Таун
Мидлсбро - Ипсвич Таун: обзор матча 23 апреля 2016
Мидлсбро
23.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ипсвич Таун
84'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
К. Брю
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
84'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Г. Рамирес
82'
76'
Замена
К. Фоли
️️️️
Й. Кнудсен
71'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Л. Хиам
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Даунинг
70'
30'
Желтая карточка
Л. Хиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
3-4-1-2
1
Константопулос
4
Айяла
2
Де Лат
23
Гибсон
37
Адома
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
19
Даунинг
11
Рамирес
29
Роудс
10
Нсуе
3-5-2
33
Биалковски
15
Смит
4
Чамберс
3
Кнудсен
19
Хиам
8
Скьюз
24
Фини
37
Дигби
17
Брю
20
Сирс
17
МакГолдрик
11
Рамирес
35
Наджент
35
Наджент
11
Рамирес
19
Даунинг
7
Стуани
7
Стуани
19
Даунинг
3
Кнудсен
44
Фоли
44
Фоли
3
Кнудсен
19
Хиам
8
Бишоп
8
Бишоп
19
Хиам
17
Брю
22
Дуглас
22
Дуглас
17
Брю
Остались в запасе
Мидлсбро
Ипсвич Таун
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
1
Дин Геркен
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
18
Бен Прингл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Мидлсбро - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Риверсайд
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