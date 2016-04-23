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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2016
Эвертон
23.04.2016, суббота, 19:15
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
75'
К. Смоллинг (АГ)
33'
М. Феллайни
90+1'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Кэррик
90'
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Р. Баркли
90'
86'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Смоллинг
75'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Леннон
70'
63'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Т. Фосу-Менса
62'
Желтая карточка
У. Руни
Пенальти не реализован!
Р. Лукаку
58'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Пас отдал
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЛП
24
Даррон Гибсон
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
32
Уэйн Руни
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-4-1
1
Жоэль
3
Бэйнс
6
Стоунз
19
Ягиелка
24
Гибсон
17
Бешич
8
Клеверли
6
Баркли
16
МакКарти
12
Леннон
9
Лукаку
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Фосу-Менса
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
25
Феллайни
16
Кэррик
32
Руни
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
77
Лингард
12
Леннон
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Леннон
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
27
Фосу-Менса
25
Валенсия
25
Валенсия
27
Фосу-Менса
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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